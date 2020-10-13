Собчак опровергла информацию о заражении COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российская телеведущая Ксения Собчак сообщила, что информация о ее заболевании коронавирусом не соответствует действительности. Об этом говорится в ее Telegram-канале "Кровавая барыня".

"О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна?" – отреагировала телеведущая на новость о заражении COVID-19.

Накануне у Иды Галич подтвердился коронавирус. По словам телеведущей, они первым делом с мужем отправились на КТ, чтобы проверить свои легкие.