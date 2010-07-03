Центр помощи бездомным хотят открыть в Беговом районе

Центр помощи бездомным планируют открыть в Беговом районе. Там бродяги смогут пожить, восстановить документы и найти работу.

Как сообщает телеканал Москва 24, накануне, 12 сентября, общественники встретились с местными жителями, которые выступают против появления Центра рядом с их домами. При этом руководители благотворительных программ объясняют: люди не против бездомных, они им сочувствуют. Просто не хотят, чтобы бродяги находились рядом.

"Они против того, чтобы бездомные каким-то образом приближались к их жизни. К ним лично, персонально. В метро, в подъезде, в соседях. Люди против близости, столкновений с этой иной реальностью, которая говорит о том, что в мире не все хорошо. Не все так хорошо, как им привычно", – рассказала телеканалу руководитель программ помощи бездомным службы "Милосердие" Ирина Мешкова.

Как сообщила телеканалу Москва 24 директор филиала благотворительной организации "Ночлежка" Дарья Байбакова, помещение под центр в Беговом районе будет находиться довольно далеко от жилых домов. "Чтобы дойти от ближайшего жилого дома до этого помещения, нужно пройти больше 500 метров", – сказала Байбакова.

Несмотря на это жители района выступают против центра для бездомных.

"Каждая из этих ночлежек – бомба замедленного действия. Мы не знаем, кто туда придет, заражен он чем-либо или нет. Вы просто подумайте: ведь корь в Москве просто так не могла появиться", – поделился своим мнением с телеканалом житель района Беговой Евгений Сенатский.

"В принципе, то, чем вы занимаетесь, полезно. Но оно не должно быть в шести километрах от Кремля", – высказался еще один местный житель Сергей Сороколетов.

В сентябре прошлого года горожане в районе Петровский парк вышли на митинг против строительства бесплатной прачечной для бездомных. Местные жители заявили, что нельзя устраивать "постирушки" рядом с детским садом и школой.

"Вы представьте: маленькие дети играют и тут, не в обиду будет сказано, но будут ходить бомжи, пьяные! Ну кому это понравится", – рассказала жительница Савеловского района.

"Сами понимаете – непонятные личности какие-то приедут-придут. Это будет не жизнь, а ад". "Зачем нужна нам ночлежка, где будут ходить бомжи и разные неопределенного места жительства люди". "Я к этому очень негативно относился и хорошо, что так ничего и не сделали", – рассказали местные жители телеканалу Москва 24.

Люди подписали петицию, обратились во все инстанции. В итоге двухэтажное здание арендовали под автосервис, а благотворительному проекту пришлось искать другое место.

Между тем в Санкт-Петербурге почти в центре города уже три года работает прачечная, которую назвали "Культурной". Прийти сюда и постирать вещи может любой нуждающийся. Для этого не нужно предъявлять никакие справки или документы, приносить с собой стиральный порошок. Как и другие проекты "Ночлежки", прачечная абсолютно бесплатна.

Член ОП столицы Сергей Ладочкин уверен, что так могло быть и в Москве. Площадки за МКАД руководителям благотворительной организации предлагали еще год назад. Но авторы идеи отказались.