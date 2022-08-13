ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян, чьи названия сочли дискриминационными

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Группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Как уточняется, достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) клада один (I), а бывшая западноафриканская, клада - клада два (II).

Ранее ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. При этом ВОЗ не рекомендовала странам вводить обязательную вакцинацию против оспы обезьян.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. В симптомы заболевания включают лихорадку, головную, мышечную и боль в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

До этого стало известно, что два пациента умерли от оспы обезьян в Испании. Об этом сообщили в Минздраве страны. Это первые подтвержденные летальные случаи заболевания в Европе.

