Хоровод в честь юбилея ВДНХ пройдет 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция "Хоровод мира" пройдет на ВДНХ 15 августа в честь юбилея Выставки. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

Участники возьмутся за руки и образуют число 80.

"15 августа ВДНХ присоединится к акции "Хоровод мира", которая проходит в 120 городах России и мира. Взявшись за руки, участники хоровода образуют цифру 80 – в честь 80-летия ВДНХ. Принять участие в акции смогут все желающие, вход свободный", – сказано в сообщении.

Хоровод организуют на площади у фонтана "Дружба народов" под песню из фильма "Свинарка и пастух".

Всех гостей после флешмоба ждут игры, народные песни и танцы под живую музыку.

В 2019 году уже в третий раз пройдет акция "Хоровод мира". Ее миссия – объединить людей разных национальностей, религиозных взглядов и культур.

В этом году Выставка празднует 80-летний юбилей. Все лето проходят праздничные концерты и выставки. После реставрации открылись арка главного входа, павильоны № 13 "Здравоохранение" и № 58 "Земледелие". В начале августа несколько дней проходили масштабные народные гулянья на ВДНХ.

