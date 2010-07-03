Столичные мужчины обращаются за скорой помощью реже женщин – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчины в Москве гораздо реже обращаются за помощью врачей и реже вызывают скорую помощь. Такие данные приводит Агентство "Москва" со ссылкой на заведующего 46-й подстанцией скорой имени Пучкова Петра Давыдова.

Он отметил, что мужчинам зачастую бывает просто "неудобно" обращаться за медицинской помощью, так как они склонны считать ситуацию несущественной.

"Так уж сложилось, что мужчины реже прислушиваются к своему организму, в связи с чем они примерно в 1,5 раза реже женщин вызывают скорую помощь. А ведь бывают ситуации, что эти, казалось бы, незначительные признаки и есть симптомы опасных заболеваний. Например, внезапно онемела половина лица или другая часть стала "неловкой", и как на это может реагировать представитель мужского пола? Распространенная реакция сильной половины человечества: ничего страшного – пройдет. Но это утверждение в корне неверно – такие симптомы могут быть признаком острого нарушения мозгового кровообращения", – сказал Давыдов.

Он отметил, что при этом мужчины в 1,5 раза чаще, чем женщины, вызывают скорую помощь на улице. То есть вызов происходит в то место, где мужчины внезапно настигла беда: появилась тяжелая боль или другие симптомы, которые стало невозможно терпеть.

Такая статистическая особенность объясняется тем, что мужчины часто не придают значимость симптомам, которые появились до выхода на улицу.

"Например, появились боли в груди, но потом прошли. Пациент мужского пола почти всегда при исчезновении таких болей пойдет на работу, и тяжелый ангинозный приступ (острый инфаркт миокарда) молниеносно произойдет уже в дороге", – сказал Давыдов.

В 2019 году служба скорой помощи Москвы отмечает 100-летний юбилей.

