В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

Фото: depositphotos/NatalyaA

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций относительно того, как правильно выбирать натуральную вареную колбасу, пишет News.ru.

В первую очередь необходимо обратить внимание на условия хранения – температура в холодильнике должна быть в пределах 0–6 градусов Цельсия. Качественное изделие отличается упругостью и не имеет полостей, цвет же варьируется от розового до светло-розового. На колбасе не должно быть заметно цветовых пятен, также следует проверить отсутствие комочков.

Что касается состава ингредиентов, то по ГОСТу в него должны входить свинина, говядина, вода, куриные яйца или яичный меланж, цельное сухое или обезжиренное молоко, а также поваренная пищевая соль, сахарный песок и пряности. При этом мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала в колбасе содержаться не должно.

Как отмечают специалисты, производителям разрешено использовать некоторые Е-добавки. Это, в частности, антиокислители Е300, фиксатор окраски Е250, регулятор кислотности Е331 и усилитель вкуса и аромата Е621. К нежелательным добавкам относятся Е120, Е536 и Е252.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать арбузы. Спелый арбуз должен быть яркого цвета, с твердой блестящей коркой и сухой плодоножкой. Кроме того, у него есть светлое пятно на боку – максимально желтое и даже оранжевое. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу, значит, арбуз незрелый. Мякоть у арбуза красная различных оттенков, семена вызревшие – черного или коричневого цвета. По размеру он должен быть средним: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами.