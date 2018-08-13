Участники хакатона предложат бизнес-решения для Tele2

13 августа, 17:39
Фото: depositphotos/liliya
Оператор мобильной связи Tele2 проводит хакатон Tele2 HACK – состязание разработчиков и IT-специалистов. Участникам нужно будет решить бизнес-задачи на основе анализа big data.
Участники состязания поработают над новым проектом компании по переводу личного общения с абонентами в цифровое пространство, а лучшие из программистов смогут присоединиться к команде data scientists оператора.
Tele2 приглашает принять участие в конкурсе студентов 4-го курса бакалавриата, магистров и выпускников в области IT, математики, техники или статистики, имеющих опыт в решении задач в сфере анализа и обработки естественного языка (Natural language processing).
Конкурсантам предоставят обезличенные данные, которые позволят подготовиться к соревнованию.
Желающие могут принять участие в состязании индивидуально, создать свою команду, в которую могут войти до четырех человек, или объединиться с другими конкурсантами уже на старте.
Призовой фонд конкурса составляет 225 тысяч рублей, а самые талантливые программисты смогут попасть в команду Tele2 в качестве data scientists, или аналитиков данных.
Выбирать наиболее успешные проекты и определять победителей будут члены жюри: Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегии Tele2, Антон Мерзляков, директор по big data в Tele2, Андрей Жигулев, директор по венчурным проектам Tele2, Георгий Шатиров, директор центра компетенций big data в "Техносерве", и Павел Плесков, chief data scientist в Data Nerds.
Tele2 HACK будет проводиться совместно с Changellenge.
Директор по стратегии Tele2 Светлана Скворцова отметила, что аналитика на основе big data занимает ведущее место в бизнес-стратегии мобильного оператора.
"Цель хакатона – заинтересовать молодых и амбициозных людей, вовлечь их в конкретный проект и помочь получить реальный опыт. Все проекты будут сопровождаться заключением экспертов, что позволит участникам узнать объективную оценку своей работы и учесть комментарии в профессиональной деятельности", – подчеркнула Скворцова.
Генеральный директор компании Changellenge Андрей Алясов сообщил, что конкурс является отличной возможностью погрузиться в особенности реальных бизнес-задач в кратчайшие сроки.
Tele2 HACK пройдет 18 августа в главном офисе компании. Подать заявку на участие можно на сайте проекта.
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