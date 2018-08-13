В Москве организуют бесплатные концерты для молодых избирателей

13 августа, 15:38
Фото: depositphotos/dusanpetkovic
Бесплатные билеты на концерты российских музыкальных исполнительный смогут получить граждане, впервые голосующие на выборах мэра Москвы, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Я хотел напомнить, что в ходе президентской кампании группа молодых популярных исполнителей, пользующихся большим авторитетом у молодежи, выступила с инициативой провести ряд концертов во время выборов, а билеты можно было получить на избирательных участках. Сейчас музыканты решили повторить этот опыт". – цитирует его Агентство "Москва". Горбунов подчеркнул, что билеты будут бесплатными.
Председатель МГИК также отметил важность проекта комиссии и исполнителей "Зачем молчать, когда есть голос!". Он пояснил, что проблема привлечения молодежи на выборы есть во всем мире. Он выразил надежду, что запланированная серия мероприятий поможет ее решению.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
Избирательные участки в столице будут работать до 22:00. Кроме того, для дачников организуют загородные точки для голосования.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: