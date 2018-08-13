В Москве организуют бесплатные концерты для молодых избирателей

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Бесплатные билеты на концерты российских музыкальных исполнительный смогут получить граждане, впервые голосующие на выборах мэра Москвы, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Я хотел напомнить, что в ходе президентской кампании группа молодых популярных исполнителей, пользующихся большим авторитетом у молодежи, выступила с инициативой провести ряд концертов во время выборов, а билеты можно было получить на избирательных участках. Сейчас музыканты решили повторить этот опыт". – цитирует его Агентство "Москва". Горбунов подчеркнул, что билеты будут бесплатными.

Председатель МГИК также отметил важность проекта комиссии и исполнителей "Зачем молчать, когда есть голос!". Он пояснил, что проблема привлечения молодежи на выборы есть во всем мире. Он выразил надежду, что запланированная серия мероприятий поможет ее решению.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

Избирательные участки в столице будут работать до 22:00. Кроме того, для дачников организуют загородные точки для голосования.