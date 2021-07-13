В Москве выявили 4 991 новый случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве выявили 4 991 новый случай коронавируса. За сутки госпитализировали 1 602 человека, скончались 103 пациента, сообщает Оперативный штаб.

На ИВЛ находятся 595 человек. При этом в столице за сутки выздоровели 7 290 человек. Всего число людей, поборовших болезнь, увеличилось до 1 242 987.

В Оперштабе напомнили, что залог победы над пандемией заключается в вакцинации.

"Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах", – отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает ухудшение эпидемической обстановки с коронавирусом в мире, что ставит под угрозу жизни людей.

По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах, где наблюдается дефицит вакцин. Он добавил, что штамм коронавируса "Дельта" на данный момент обнаружен уже более чем в 104 странах.

