В Москве выявили 4 991 новый случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве выявили 4 991 новый случай коронавируса. За сутки госпитализировали 1 602 человека, скончались 103 пациента, сообщает Оперативный штаб.
На ИВЛ находятся 595 человек. При этом в столице за сутки выздоровели 7 290 человек. Всего число людей, поборовших болезнь, увеличилось до 1 242 987.
В Оперштабе напомнили, что залог победы над пандемией заключается в вакцинации.
"Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах", – отметили специалисты.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает ухудшение эпидемической обстановки с коронавирусом в мире, что ставит под угрозу жизни людей.
По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах, где наблюдается дефицит вакцин. Он добавил, что штамм коронавируса "Дельта" на данный момент обнаружен уже более чем в 104 странах.
Москвичка рассказала об опыте вакцинации от COVID-19
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