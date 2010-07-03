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13 июля, 19:11

Москвичей предупредили о тумане вечером

общество погода

13 июля, 19:11

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Фото: ТАСС/Александр Вильф

Туман ожидается вечером субботы и в ночь на воскресенье в столичном регионе.

Объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение действует с 21:00 13 июля до 9:00 14 июля.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков пообещал москвичам возвращение летней погоды. Он рассказал, что лучше станет уже на этих выходных. Днем столбики термометров будут показывать 17–20 градусов. А на следующей неделе воздух в городе прогреется до +25 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в столице окажется холоднее июня с вероятностью 90%. Август, по его словам, холодным быть не обещает. Показатели будут около нормы.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не будет до конца июля. Тем не менее к воскресенью в Москве должно потеплеть, хотя температура задержится в районе отметок ниже нормы.

Москвичей ждут прохладные выходные

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