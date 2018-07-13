В Москве планируют проверить дворовые территории в Строгине, Крылатском и Кунцеве

13 июля, 20:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Депутат Мосгордумы от районов Строгино, Крылатское и Кунцево Евгений Герасимов планирует проверить благоустройство дворовых территорий в этих столичных районах.
"В ближайшее время я собираюсь пройти по всем тем площадкам придомовых территорий в районах, где я являюсь депутатом – это Строгино, Крылатское и часть Кунцево", – цитирует Герасимова Агентство "Москва".
По его словам, москвичи, в ходе его приема в Мосгордуме, пожаловались, что застройщики не благоустроили дворы в одном из районов избирательного округа депутата, хоть и обещали сделать это.
Герасимов отметил, что у всей придомовой территории нет ни детской площадки, ни озеленения. Все это произошло из-за строительства подземного и части наземного гаража.
По словам депутата, в программе столичного благоустройства, есть обязательства, которые надо выполнять.
Ранее сообщалось, что небольшие парки, скверы, площади и другие общественные пространства благоустроили в жилых районах Москвы. Всего в порядок привели 37 знаковых городских территорий. Они находятся у станций метро, торговых центров, поликлиник, школ и детских садов. До конца года предстоит благоустроить еще пять подобных пространств.
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