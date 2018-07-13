Болельщики Хорватии и Франции проведут товарищеский матч на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Болельщики сборных по футболу Хорватии и Франции проведут товарищеский матч в центре Москвы 14 июля. Глава фан-клуба футбольной команды Хорватии Томислав Милайс сообщил, что матч пройдет на Красной площади перед финалом ЧМ-2018.
"У нас традиционно будет товарищеский матч между болельщиками Ховатии и Франции на Красной площади завтра в 17:30. Мы уже играли такой замечательный матч с Англией. Я надеюсь, что завтра мы встретимся и проведем замечательно время", – приводит слова главы фан-клуба хорватской команды Агентство "Москва".
Милайс отметил, что он путешествует со сборной Хорватии уже 22 года и побывал на всех крупных чемпионатах мира и Европы, но ЧМ-2018 в России является лучшим по организации.
Как сообщалось ранее, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выразил мнение, что проходящий в России чемпионат является лучшим в истории. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации спортивного мероприятия.
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