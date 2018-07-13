Похищенного бизнесмена Сергея Будагова нашли и освободили

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Похищенного владельца агрохолдинга "Орловская нива" Сергея Будагова нашли и освободили правоохранители.

В ходе спецоперации, которую проводили сотрудники Следственного комитета Орловской области, сотрудники МВД Орловской и Тульской области, а также управления ФСБ, бизнесмена нашли в Тульской области, сообщает управление СК по Орловской области.



Будагов был освобожден при поддержке сотрудников СОБР. Также правоохранители задержали тех, кто был причастен к похищению.

Бизнесмена похитили утром 10 июля в Орле. Неизвестные остановила его машину, после чего Будагова увезли в неизвестном направлении.