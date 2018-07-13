Роспотребнадзор временно запретил купание в трех зонах отдыха столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В трех зонах отдыха столицы временно запретили купаться. Управление Роспотребнадзора по Москве ввело временный запрет на купание в зонах: "Белое озеро", "Левобережный" и "Тропарево". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, в столице есть 11 зон отдыха, где можно купаться. В данный момент открыты шесть зон: озеро "Черное", Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Мещерское.
"Зоны отдыха "Белое озеро" (ВАО), "Тропарево" (ЮЗАО), "Левобережный" (САО) – купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов", – приводит текст сообщения пресс-службы ведомства Агентство "Москва".
Как отмечается, сейчас ведутся работы по контролю за зонами отдыха в летний сезон 2018 года на соответствие их требованиям санитарного законодательства.
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