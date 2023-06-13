В Союзе пенсионеров оценили идею увеличить скидку на услуги ЖКХ для ряда ветеранов

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Председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский поддержал идею увеличить скидку на услуги ЖКХ до 75% для ветеранов боевых действий, которые были участниками двух и более вооруженных конфликтов.

При этом он подчеркнул, что дело не в размере скидки, хотя это имеет такой же вес.

"Но важен сам факт выделения в особую категорию людей, которые почитаются государством, тех, кто рисковал жизнью и участвовал в защите интересов России в горячих точках. Такого рода инициативы никогда не бывают лишними", – цитирует Рязанского RT.

С предложением об увеличении скидки на услуги ЖКХ для ряда ветеранов ранее выступил думский депутат Евгений Федоров. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Согласно действующему законодательству, ветеранам предоставляются льготы в виде скидок на оплату ЖКХ, однако размер скидки одинаковый для всех. Он составляет 50%.

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