По-летнему жарко. В Москве продлили желтый уровень погодной опасности



Гроза ожидается в столице 15 мая

Жара ожидается в столичном регионе в понедельник, 14 мая. Синоптики предупреждают о повышенном риске возникновения пожаров, погоде присвоили желтый уровень опасности.

Согласно данным Гидрометцентра России, воздух в столице днем может прогреться до 27 градусов. Ожидается переменная облачность, а осадков не будет.

Восточный ветер будет дуть со скоростью до десяти метров в секунду. Давление останется повышенным – 754 миллиметра ртутного столба.

Летняя жара держится в столице уже второй день. В воскресенье в городе было около 26 градусов тепла. Ранее синоптики уже предупреждали, что такая погода может привести к природным пожарам.

Тепло в городе сохранится до конца недели, однако свой характер метеоусловия все же изменят. На смену солнцу во вторник придет дождь и, возможно, даже гроза. Температура останется достаточно высокой: до 27 градусов.

Гром и молнии над городом возможны и в среду, 16 мая. Станет чуть прохладнее: до 24 градусов тепла, а затем столбики термометров вновь поползут вверх. К концу недели они могут достигнуть отметки в плюс 28 градусов.