Роспотребнадзор зафиксировал 85 случаев укусов клещей в Подмосковье

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На территории Московской области по состоянию на 11 апреля зарегистрировано 85 случаев укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что именно столько людей обратились за медицинской помощью, включая 26 детей. В ведомстве указали, что за этот период было зафиксировано 24 случая болезни Лайма, но случаев заболевания вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

"В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, в 2024 году запланированы акарицидные обработки на территории площадью 4 200 гектар", – добавили там.

Ранее врач-инфекционист ИКБ 1 София Русанова рассказала, что от клещей помогут защититься репелленты и закрытая одежда. В основном они живут в кустарниках и высокой траве. Клещи могут напасть на человека на дачном участке или в лесополосе.



