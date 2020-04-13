Телеканал Москва 24 совместно с "ЛитРес" представили проект "Книга на ночь"

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 совместно с книжным сервисом "ЛитРес" в ночь с 14 на 15 апреля запустят проект "Книга на ночь".

Зрители смогут отправиться в другие города и окунуться в атмосферу мировой литературы, находясь дома. Все желающие смогут не только начать прогулки в режиме реального времени по улицам Москвы, Нью-Йорка, Венеции, Токио, Рима, но и услышать произведения классиков мировой литературы. Города выбраны неслучайно – они тесно связаны с произведением или писателем.

Как подчеркнул главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев, во время режима самоизоляции у москвичей появилось больше времени на книги, которого раньше всегда не хватало, а вот про путешествия пришлось забыть.

"Мы подумали, что сейчас самое время вспомнить о книгах, которые мы хотели прочитать или читали давным-давно. И в тоже время мы хотим, чтобы люди не отключались от телеканала. Спасибо коллегам из "ЛитРес", которые поддержали нашу идею", – отметил он.

Грачев добрил, что это еще и прекрасная возможность посмотреть на города всего земного шара в прямом эфире.

Программа "Книга на ночь" будет ежедневно выходить на телеканале Москва 24 в 01:30.