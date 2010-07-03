Небольшие осадки и до 9 градусов тепла ожидаются в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная с прояснениями погода ожидается в столичном регионе в субботу, 13 апреля, сообщает портал "Метеоновости". Воздух максимум прогреется до девяти градусов.

Местами пройдет небольшой дождь, а возможно, и мокрый снег. Днем в столице ожидается +7... +9 градусов, по области – от 4 до 9 градусов тепла.

Будет ветрено. Сохранится умеренный северо-восточный ветер, днем его порывы составят до 15 метров в секунду. Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности до желтого из-за ветра. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00.

В ночь на воскресенье в регион придут заморозки. В Москве температура воздуха составит -1...+1 градуса, в Подмосковье может похолодать до минус 4. Днем обойдется без осадков и выглянет солнце. Температура в городе поднимется +6...+8 градусов, в Подмосковье – +5...+10. Местами будет дуть сильный ветер.

В понедельник воздушная масса постепенно начнет прогреваться, и днем потеплеет до 6–11 градусов. Во вторник днем будет еще теплее – 7–12 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, добавив, что возможен снег.

При этом Вильфанд отметил, что на следующей неделе погода начнет стремительно улучшаться и ближе к выходным на улице установится комфортная погода, а столбики термометров поднимутся до отметки +13..+15 градусов. Однако метеоролог уточнил, что погода весьма переменчива и от нее можно ожидать различных сюрпризов.