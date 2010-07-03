В Москве пройдет финал танцевального конкурса "Весна священная"

В Москве пройдет финал Конкурса Национальной премии детского и юношеского танца Илзе Лиепа "Весна священная". Он пройдет 24 марта на сцене Московского государственного академического театра "Русская песня". Начало – в 17:00.
В мероприятии примут участие более 400 детей. Лауреаты конкурса – обладатели Золотого диплома – получат возможность принять участие в гала-спектакле в Большом театре.
В этом году до заключительного этапа конкурса допустили 19 детских коллективов. Среди них участники из 14 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, c. Богатое Самарской области, Каменск-Уральский, Пенза, Оренбург, Пермь, Иркутск, Черкесск, Улан-Удэ, Нефтеюганск, Нефтекамск, Белгород.
Отбор претендентов на участие в конкурсе проводился в течение года. Параллельно с отбором Благотворительный фонд "Илзе Лиепа" проводит семинары для педагогов по танцевальным направлениям, мастер-классы, гала-концерты звезд балета, фотовыставки, смотры коллективов.
Лауреатов наградят Золотым или Серебряным дипломом финалиста и статуэткой в виде обвивающихся веток вербы, символизирующих с одной стороны весну, воскресение природы, а с другой – фигурки танцоров, кружащихся в танце.
В этом году премия будет присуждена в четырех возрастных группах от 7 лет до 21 года в номинациях "классический танец", "неоклассика", "народный танец", "народная стилизация", "современный танец" и "малые формы (соло, дуэт, трио)".
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