Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную молодежным патриотическим проектам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

14 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Патриотизм – в делах: о проектах молодого поколения".

Что сегодня значит патриотизм для молодых людей? Как реализовать собственный патриотический проект и присоединиться к уже существующим? Об этом и многом другом будут рассказывать:



директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Елена Беликова;

руководитель Всероссийского проекта служения "Твой герой", участник СВО Алексей Кутырев;

представитель центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".

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Смотрите прямую трансляцию 14 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.