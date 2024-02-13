13 февраля, 17:31События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную молодежным патриотическим проектам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
14 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Патриотизм – в делах: о проектах молодого поколения".
Что сегодня значит патриотизм для молодых людей? Как реализовать собственный патриотический проект и присоединиться к уже существующим? Об этом и многом другом будут рассказывать:
- директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Елена Беликова;
- руководитель Всероссийского проекта служения "Твой герой", участник СВО Алексей Кутырев;
- представитель центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".
Смотрите прямую трансляцию 14 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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