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13 февраля, 17:31

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную молодежным патриотическим проектам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

14 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Патриотизм – в делах: о проектах молодого поколения".

Что сегодня значит патриотизм для молодых людей? Как реализовать собственный патриотический проект и присоединиться к уже существующим? Об этом и многом другом будут рассказывать:

  • директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Елена Беликова;
  • руководитель Всероссийского проекта служения "Твой герой", участник СВО Алексей Кутырев;
  • представитель центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".

Смотрите прямую трансляцию 14 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
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