Психолог рассказал, что делать одиноким людям в День святого Валентина

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Одиноким людям в День святого Валентина нужно сохранять спокойствие и вдохновляться атрибутикой праздника. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Павла Ракова.

"Скажите себе, что все эти валентинки, розовые шарики, цветы и тому подобное не угнетают вас, а вдохновляют. Чем больше вы будете окружать себя позитивными визуализациями вашего будущего романа, тем быстрее этот роман случится", – добавил Раков.

Эксперт посоветовал одиноким людям предвкушать влюбленность и сохранять позитивный настрой.

"Мечтать нужно в ресурсном состоянии. К благодарным, восторженным, довольным людям тянется все живое", – отметил психолог.

Раков рассказал, что женщины могут поздравить с Днем святого Валентина своих лучших подруг. Вероятно, они позовут на праздничную вечеринку.

"Ведь кто-то из них в благодарность за хорошее настроение может позвать вас на какую-то вечеринку, где, вероятно, и состоится та самая долгожданная встреча. Будьте щедрыми в отношениях, в том числе дружеских", – отметил специалист.

Также эксперт призвал одиноких людей быть более расслабленными, не тревожиться и проще относиться к празднику.

"Чем сильнее ваше стремление к отношениям, тем больше вы тревожитесь и напрягаетесь, а это дополнительный стресс, который при определенных условиях может привести к депрессии. Вам это не нужно. Глубоко вдохните, выдохните, улыбнитесь в зеркало себе – самому любимому человеку, который всегда рядом", – рассказал Раков.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали широко не праздновать День святого Валентина. Депутат Алексей Диденко рассказал, что влюбленные могут дарить друг другу любовь в любой календарный день.

Москва начала готовиться ко Дню влюбленных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!