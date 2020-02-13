Госдума приняла закон о выплатах призывникам

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении постоянного оклада для военных, проходящих срочную службу, передает ТАСС.

Сумма составит две тысячи рублей. Она включает оклад, ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанные с риском для жизни и здоровья (до тысячи рублей), за руководство воинским подразделением (до 800 рублей) и работу с документами, представляющими гостайну (от 200 до 500 рублей). Документ также вводит единовременное пособие при увольнении со службы, оно равно одному окладу.

С 2012 по 2018 год Минобороны проводило эксперимент по денежному довольствию солдат-срочников. Им платили две тысячи рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки. Учитывался оклад по воинской должности, квалификация, особые условия службы, работа со сведениями, составляющими гостайну.

В ноябре прошлого года первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил оплачивать родителям дорогу в отдаленные места службы солдат. По его словам, родители должны иметь возможность посетить воинскую часть, где служит сын, хотя бы один раз.

В январе 2020-го Министерство труда обновило перечень работ и профессий, на которых можно пройти альтернативную службу. В текущем году ее могут пройти 3 416 человек.

Список включает 122 вида работ, профессий и должностей. Туда добавили профессии зверовода, курьера, матроса, оператора котельной, установщика декораций, врача-статистика, гидрогеолога, медицинского регистратора, специалиста по социальной работе.