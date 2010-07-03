В Госдуме предложили оплачивать родителям дорогу в отдаленные места службы солдат

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что родители должны иметь возможность хотя бы один раз за время их службы посетить воинскую часть, где служит их сын. Об этом сообщает ТАСС.

"Родителям (нужно. – Прим. ред.) оплачивать проезд к месту службы хотя бы один раз в год, если он (призывник. – Прим. ред.) служит в четырех тысячах километрах от дома, как Шамсутдинов", – сказал депутат, посетивший воинскую часть, где рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам.

Он заявил, что это позволит снизить вероятность повторения подобных трагедий. Зампредседателя комитета по обороне также считает, что власти населенных пунктов должны поддерживать связь с солдатами по телефону. По его словам, во время таких бесед нужно интересоваться жизнью солдат, его успехами и так далее.

Депутат также уверен, что в воинских частях необходимо проводить культурные меропряития. Например, приглашать музыкантов, поэтов, актеров, проводить творческие вечера.

25 октября 20-летний солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время вечерней смены караула. Боец должен был разрядить автомат, сдавая пост, но вместо этого он зарядил обойму и начал стрелять. Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат.

В Минобороны сообщали, что военнослужащий открыл огонь, по предварительным данным, из-за нервного срыва, не связанный со службой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование инцидента.

