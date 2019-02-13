Александр Ревва рассказал о своей дочери в связи с ситуацией в "Павловской гимназии"

Фото: Москва 24

Российский комик и певец Александр Ревва прокомментировал ситуацию в "Павловской гимназии", где у сотрудника обнаружили туберкулез, и рассказал, что волнуется за свою дочь, которая там учится.

"В школе туберкулез, просто какой-то ужас! Очень волнуюсь (за дочь. – M24), она сегодня пошла в школу. Конечно, заберу ее, если ситуация подтвердится. Паниковать пока не надо. Если это подтвердится, но руководство школы умалчивало эту информацию, то, конечно, я думаю, будут наказаны люди", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Ранее стало известно, что у одного из сотрудников гимназии обнаружили туберкулез. При этом СМИ также сообщают, что директор гимназии Ольга Рагожина по почте разослала родителям учащихся сообщение о сложившейся ситуации.

Пока школа работает в штатном режиме, с самого утра туда приезжают дети. Все кабинеты и классы были продезинфицированы, и никакого карантина объявлять не планируют. В этой элитной гимназии учатся дети Ани Лорак, Александра Реввы, Натальи Ионовой (Глюкозы) и других знаменитостей.