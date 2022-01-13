Нутрициолог объяснила, как правильно есть мед

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Россиянам рассказали, как правильно употреблять в пищу мед. Об этом сообщила нутрициолог Екатерина Маркова в беседе с РИА Новости.
Специалист призвала считать мед лекарственным средством. При употреблении данного продукта важно соблюдать дозировку, продолжила эксперт.
"Мед применяется из расчета 1 грамм на килограмм массы человека в сутки", – уточнила Маркова.
Нутрициолог отметила, что продукт имеет антибактериальные, противовоспалительные, иммуномодулирующие, антитоксические и тонизирующие свойства. При этом микроэлементы меда удачно подходят организму человека по своей форме.
"При выборе меда предпочтение отдавайте только сертифицированному продукту. В России мед северных пчел наиболее биологически активен (за счет увеличенного содержания высокоактивных ферментов)", – посоветовала Маркова.
При этом эксперт призвала учитывать некоторые противопоказания к употреблению меда.
"Это ограничение углеводов по основному заболеванию, инсулинорезистентность, индивидуальная непереносимость", – сказала нутрициолог.
Она добавила, что из меда не стоит делать замену сахару.
Ранее диетолог Ольга Лушникова отмечала, что детям до двух лет не рекомендуются добавленные сахара, а малышам старше этого возраста не следует превышать норму 25 граммов в день. Врач предупреждала, что добавленные сахара очень калорийны, содержат минимум питательных веществ и вызывают резкий скачок сахара в крови.
"Доктор 24": мед
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