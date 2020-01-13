Россиян предупредили о "температурных качелях"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики предупредили россиян о "температурных качелях" на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Орловской и Калужской областях температура будет колебаться от 0 до +2 градусов. К вечеру понедельника в регионах может начаться снегопад, который продолжится до среды, при этом ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду.

Аналогичную погоду метеорологи прогнозируют на 14–15 января во Владимирской, Липецкой, Рязанской и Курской областях. Там порывы ветра могут достигнуть 16 метров в секунду. При этом столбики термометров будут показывать от +2 до минус 3–4 градусов.

В Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тульской областях во вторник днем температура будет держаться на отметке в +1 градус, а ночью может опуститься до -2...-3 градусов. На следующий день температура вновь перейдет в положительные показатели и будет составлять +2...+3 градуса. Аналогичные температурные качели возможны в Белгородской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, но осадки маловероятны.

По данным сайта Гидрометцентра России, 14–15 января в регионах погода будет определяться областью повышенного давления, вероятность осадков снизится, возможен туман и гололед, сохранится порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Ранее ученые объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на планете. По словам сотрудника отдела динамической метеорологии и климатологии Андрея Киселева, на изменение погоды в РФ влияет режим осадков и циркуляции, а также глобальное потепление.

Киселев отметил, что в дальнейшем есть вероятность, что перепады холода и тепла в России станут более резкими. Климатолог считает, что в наступившем году увеличится число природных катастроф и повысится среднегодовая температура.

