Сотрудников ФСИН предложили наделить правом выносить предостережение

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В Госдуму внесен законопроект о праве сотрудников ФСИН выносить предостережения. Соответствующий документ был подготовлен председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и его заместителем Александром Хинштейном ("Единая Россия").

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на устранение конфликтов, которые происходят из-за того, что органы УИС без должных полномочий занимаются профилактикой правонарушений. В настоящий момент предостережения могут выносить только сотрудники прокуратуры, полиции и ФСБ, передает Агентство "Москва".

В случае принятия закона, поясняют депутаты, сотрудники УИС смогут официально предъявлять правонарушителям предостережение о недопустимости действий, которые направлены на совершение преступления.

"Получив предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или продолжения антиобщественного поведения, многие потенциальные правонарушители, как находящиеся на свободе, так и в местах лишения свободы, могут отказаться от своих намерений", – отметили депутаты.

