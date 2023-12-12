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12 декабря, 14:45

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Москва онлайн покажет отправку главной новогодней елки из Подмосковья в столицу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

13 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как ель из Подмосковья погрузят в специальный автопоезд и отправят в столицу. Она украсит Соборную площадь Кремля.

Возраст ели составляет 84 года, высота – 25 метров, размах ветвей – 10 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 хвойных красавиц.

Смотрите прямую трансляцию 13 декабря в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществоМосква онлайн
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