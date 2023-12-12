Россиян предостерегли от приема глицина без консультации с врачом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

При приеме глицина следует помнить, что он может иметь как успокаивающий, так и стимулирующий эффект. Об этом доктор медицинских наук, президент международного общества "Стресс под контролем", невролог Елена Акарачкова рассказала в эфире радио Sputnik.

По ее словам, глицин представляет собой аминокислоту, которая необходима для функционирования нервной системы. В малых дозах этот препарат обладает стимулирующим действием, в больших – успокаивающим.

"Если мы хотим немножечко улучшить память, повысить работоспособность, то это порядка 300 миллиграммов в сутки, разделенные на два-три приема. Если есть, наоборот, эмоциональная лабильность, нарушение сна, то это уже 3 000 миллиграммов. Принимать в этом случае можно однократно за полчаса – час до сна", – сказала она.

Акарачкова добавила, что курс в этом случае должен длиться от двух недель до месяца. Однако, отметила эксперт, лучше принимать глицин по назначению врача, а не по собственной инициативе. Это связано с тем, что в какой-то момент препарат перестает помогать, так как тревога имеет свойство становиться хронической.

По мере того как болезнь прогрессирует, глицин перестает действовать, он имеет очень слабый эффект и в тяжелой ситуации не поможет. Сочетать его с другими препаратами без назначения врача не стоит, так как это может снизить активность других лекарств, заключила Акарачкова.

Ранее доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, что глицин не нанесет вреда человеку, но принимать его как стимулирующее или успокаивающее средство не стоит. Это связано с тем, что препарат назначается длительными курсами на 3–6 месяцев.

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