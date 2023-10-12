Врач объяснил основные причины появления храпа

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Одной из возможных причин храпа может быть нарушение дыхания. Об этой и других причинах рассказала врач-отоларинголог Зарифа Эфендиева в беседе с "Газетой.ру".

"Основной причиной храпа является снижение мышечного тонуса небной занавески или мягкого неба, которое во время сна, а именно в фазе мышечного расслабления, словно шторка опускается, препятствуя дыханию через нос и тем самым способствуя возникновению специфического звука", – рассказала врач.

Другой причиной является нарушение носового дыхания из-за заложенного носа, искривления носовой перегородки либо из-за наличия образований в носу – как доброкачественных, так и злокачественных.

К храпу могут приводить и особенности анатомии конкретного человека – маленькая нижняя челюсть, прикус, аномалии языка. В число причин также могут входить увеличенные миндалины или небный язычок, аденоиды, гормональные изменения и нарушения, беременность, постменопауза, старение организма, считает врач.

От храпа также часто страдают злоупотребляющие курением и алкоголем, указывает отоларинголог.

"При наличии храпа рекомендуется обратиться к врачу-отоларингологу для выяснения причины и решения возникшей проблемы", – заключила она.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с Москвой 24 заявил, что храп повышает риск инсульта и инфаркта. Кроме того, храп может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ. У людей с таким заболеванием во время сна происходят временные остановки дыхания продолжительностью от нескольких секунд до минуты.