Глава Ставрополья в прямом эфире отчитал мэра Кисловодска

Губернатор Ставропольского края отругал мэра Кисловодска
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отчитал мэра Кисловодска Александра Курбатова в прямом эфире во время деловой видеоконференции. О этом сообщает издание "Блокнот. Ставрополь".
Возмущение руководителя региона вызвали сразу несколько происшествий. Сначала Владимиров отметил, что Курбатову будто бы подсказывают ответы на вопросы, в том числе о строительстве одной из городских дорог к школе.
По словам губернатора, из объяснений мэра он так и не понял, как развивается ситуация со строительством. В ответ Курбатов заявил, что по проекту "цифры летят", а также что он был подтвержден гарантийными письмами.
Ответы мэра Кисловодска вывели Владимирова из себя. Он потребовал немедленно предоставить проект и экспертизу по дороге. Курбатову губернатор пригрозил, что может применить санкции, чтобы тот перестал врать.
В апреле 2020 года из-за другого скандала лишился должности заместитель главы министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников. Мужчина грубо отреагировал на просьбу предъявить билет у входа в аэропорт Ижевска, вскоре после чего был уволен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: