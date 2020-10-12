Глава Ставрополья в прямом эфире отчитал мэра Кисловодска

Губернатор Ставропольского края отругал мэра Кисловодска

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отчитал мэра Кисловодска Александра Курбатова в прямом эфире во время деловой видеоконференции. О этом сообщает издание "Блокнот. Ставрополь".

Возмущение руководителя региона вызвали сразу несколько происшествий. Сначала Владимиров отметил, что Курбатову будто бы подсказывают ответы на вопросы, в том числе о строительстве одной из городских дорог к школе.

По словам губернатора, из объяснений мэра он так и не понял, как развивается ситуация со строительством. В ответ Курбатов заявил, что по проекту "цифры летят", а также что он был подтвержден гарантийными письмами.

Ответы мэра Кисловодска вывели Владимирова из себя. Он потребовал немедленно предоставить проект и экспертизу по дороге. Курбатову губернатор пригрозил, что может применить санкции, чтобы тот перестал врать.

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