Главный дирижер Тюменского филармонического оркестра скончался от коронавируса

После заболевания коронавирусом скончался художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков. Об этом на странице в Instagram написал пианист Денис Мацуев.

Отмечается, что Шестаков умер в возрасте 71 года.

"Ушел из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили и выступали вместе: и в Омске, и, самое главное, в Тюмени, где он был первым главным дирижером нового Тюменского симфонического оркестра", – подписал Мацуев.

Он добавил, что у Шестакова остались беременная жена и маленькая дочь.

"Злополучный коронавирус, который не щадит никого. Никто бы не мог и подумать, что такой здоровый человек уйдет так внезапно", – высказался пианист.

Евгений Шестаков руководил Тюменским государственным симфоническим оркестром с 2015 года, как и дирижировал им. Он являлся заслуженным деятелем искусств России.

