Мужчина нашел рвоту кашалота и стал миллионером

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Житель острова Ланьюй по имени Ли обнаружил на пляже кусок застывшей рвоты кашалота. Находку оценили в шесть миллионов новых тайваньских долларов, или 210 тысяч долларов США. Об этом сообщает Taiwan News.

Черный камень массой 4 килограмма, источающий сладкий аромат, Ли нашел еще в марте. Мужчина решил забрать его домой, однако друг Ли рекомендовал ему сдать находку в Национальный университет Гаосюна. Именно там доцент биологических наук Ченг Ши-Ие подтвердил, что это серая амбра – чрезвычайно редкая и ценная находка. Она образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Называют ее не только "рвотой кашалотов", но и "плавающим золотом".

Амбру используют в парфюмерии, ее рыночная стоимость составляет около 50 тысяч долларов за килограмм, отмечают в издании. Ли думает о продаже находки, вырученные деньги он хочет потратить на семью.

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