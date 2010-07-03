Ряд сотрудников МЧС сменят кабинеты на "боевые" части

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В МЧС рассказали о реорганизации ведомства. Сотрудников, работавших на "кабинетных" должностях, переподготовят и усилят ими части пожарных и спасателей.

Весной этого года были ликвидированы восемь региональных центров МЧС, а также подчиненных им центров управления в кризисных ситуациях.

"Ни один сотрудник не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру. Задача реформы – высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения. Если человек все время работал в кабинете, наша задача его адаптировать. Некоторые люди перейдут в поле из кабинетов", – рассказал РИА Новости заместитель главы МЧС Андрей Гурович.

Новая структура МЧС тестируется в девяти регионах – Москве, Мордовии, Ставропольском и Хабаровском краях, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Курганской и Липецкой областях. Пилотный проект продлится до декабря.

В структуре главных управлений появились новые отделы по вопросам профилактики коррупционных нарушений; их руководители будут подчиняться Главному управлению собственной безопасности МЧС (ГУСБ). Переход на новую структуру главных управлений МЧС влечет за собой ликвидацию множества юридических лиц, зарегистрированных под подразделения.

Предыдущая реформа завершилась в 2018 году. МЧС завершило переход на трехуровневую систему управления (министерство – регион – пожарно-спасательный гарнизон).

