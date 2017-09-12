Количество детей с ожирением в России увеличилось вдвое

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Число страдающих ожирением детей стало в России в два раза больше, сообщает газета "Известия". По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, избыточная масса тела наблюдается у пяти–восьми процентов школьников. При этом в 1990-е годы от ожирения страдали всего два-три процента.

"По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян", – рассказал изданию эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков.

По мнению специалистов, в вопросах лишнего веса Россия постепенно начинает догонять Соединенные штаты. В Минздраве считают, что принимаемых мер по борьбе с детским ожирением недостаточно.