Облачная погода с грозой ожидается в Москве 12 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в Москве 12 августа. Местами по городу возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 19 до 21 градуса тепла, по области – от 17 до 22 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Потепление ожидается в Москве к концу недели. Ночью 14 августа воздух прогреется до 16 градусов, а днем – до 24 градусов. К концу рабочей недели столбик термометра достигнет отметки в плюс 25 градусов.