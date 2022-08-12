Москва онлайн: торжественное открытие конкурса "Танковый биатлон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 13 по 27 августа на подмосковном военном полигоне "Алабино" в рамках VIII Армейских международных игр пройдут международные состязания танковых экипажей в конкурсе "Танковый биатлон". В конкурсе примут участие команды из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

15 августа на торжественном открытии участники демонстрируют искусство вождения танка и точность стрельбы из него. Не пропустите прямую трансляцию зрелищных соревнований.

Смотрите трансляцию 15 августа в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.