Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Оранжевый уровень погодной опасности объявили из-за сильной жары в Москве на 12 и 13 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение об очень высокой температуре действует с 14 до 18 часов 12 июля и с 12 до 18 часов 13 июля.

Июнь 2024 года стал четвертым самым жарким для России и самым дождливым месяцем для Москвы за всю историю метеонаблюдений с 1879 года, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист добавил, что месяц стал самым дождливым для столицы не только среди июней, но и в целом среди всех месяцев.

При этом ученые уверены, что климат в Москве изменится к концу XXI века. Зимы в городе станут теплее, а летом будут все чаще появляться сильная жара и ураганы. Сейчас аналог будущий природных условий можно найти в районе Краснодара, Ростова-на-Дону и Воронежа.

