В МИД РФ назвали категоризацию людей на Facebook отвратительной

12 июля, 19:03
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала отвратительным использование соцсетью Facebook алгоритма, который категоризирует пользователей как потенциальных "изменников", передает РИА Новости.
По ее словам, ситуация с соцсетью напоминает "какие-то антиутопии Оруэлла про просчет людей, их категоризацию".
Захарова отметила, что администрация Facebook убрала эту категорию после обращений СМИ, но добавила, что зарубежные журналисты увидели в этом возможность написать о России в критическом ключе.
Ранее порядка 65 тысяч россиян оказались помечены как "изменники". Такие данные появились при помощи работы алгоритмов для таргетирования рекламы социальной сети Facebook.
В компании, в свою очередь, отметили, что имелась в виду госизмена в историческом контексте, позже категорию убрали.
Ранее сообщалось, что неполадки в работе Facebook наблюдаются в четверг в некоторых странах. Сбои зафиксировали, в частности, в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Италии, Румынии и США.
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