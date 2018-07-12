Пользователи столкнулись со сбоями в работе Facebook

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

Неполадки в работе социальной сети Facebook наблюдаются в четверг некоторых странах, сообщает сервис Downdetector.

Проблемы начались с 8:29 по времени Восточного побережья США (15:29 мск). Сбои зафиксировали, в частности, в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Италии, Румынии и США.

45 процентов пользователей не могут открыть Facebook, 30 процентов столкнулись со сложностями при авторизации.

Ранее в Facebook признались в передаче данных Mail.Ru Group. Компании-разработчики приложения соцсети имели доступ к сведениям о пользователях до 2015 года. Речь идет об имени, поле, дате, месте рождения, настоящем местоположении людей. Компании могли видеть фото пользователей и выявлять, какими записями они интересуются.