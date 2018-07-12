СК завершил расследование по трем эпизодам дела полковника Захарченко

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полковника Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает Агентство "Москва".

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ обвиняют в коррупции.

Петренко отметила, что продолжается расследование других эпизодов получения взяток Захарченко. Его соучастник находится в розыске.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Захарченко до 8 августа.

Следствие предполагает, что Захарченко получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса, а также еще 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Он же предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.