В Китае нашли древнейшие орудия труда человека

Фото: ТАСС/Zuma/Wan Xiang
Палеонтологи нашли древние орудия труда в Китае, которые свидетельствуют о том, что первые люди попали на территорию Азии более двух миллионов лет назад. На территории Азии специалисты нашли рекордно древние орудия труда, сообщает "Мир24".
По мнению ученых, именно эти люди считаются предками неандертальцев. Они придумали первые сложные орудия труда, открыли огонь и первыми научились обрабатывать пищу.
Примерно 1,85 миллиона лет назад, согласно находкам, они покинули Африку и стали первыми представителями человеческого рода, кому удалось пересечь континентальные границы.
Специалисты обнаружили наконечники стрел, молотки, долота и другие предметы быта, которые считаются относительно сложными инструментами.
Большая часть орудий труда была изготовлена примерно 1,5 миллиона лет назад.
Ранее сообщалось, что ученые узнали, каким образом строили гнезда и укладывали яйца динозавры, весившие около тонны. Международная группа исследователей проанализировала примерно 40 гнезд овирапторозавров, найденных на территории Китая.
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