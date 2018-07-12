Фото: портал Москва 24/Мария Касатина
Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Среди них действующий губернатор области Андрей Воробьев, выдвинутый избирательным объединением "Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия". Также в списке кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от партии "Альянс Зеленых" Лилия Белова и кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев.
Отмечается, что комиссия отказала в регистрации кандидату от партии "Яблоко" Николаю Дижуру, кандидату от партии "Парнас" Алексею Дуленкову, кандидату от партии "Коммунисты России" Владимиру Рязанову и кандидату от партии "Родина" Максиму Шингаркину.
Выборы губернатора в Подмосковье пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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