"Саратовские авиалинии" не успевают вернуть деньги клиентам в срок

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Авиакомпания "Саратовские авиалинии" принесла пассажирами извинения за неудобства и сообщила, что не успевает вернуть им деньги в обозначенные сроки.
Как отмечается на сайте компании, претензии и заявления на возврат денег обрабатывают сотрудники в порядке очереди.
"Все обязательства выполняются. Объем обрабатываемых заявок колоссален. В обозначенные сроки не успеваем вернуть денежные средства", – говорится в сообщении перевозчика.
Ранее глава компании "Саратовские авиалинии", прекратившей полеты в мае, отозвал заявку на получение нового сертификата эксплуатанта.
"Саратовские авиалинии" прекратили полеты с 31 мая. Росавиация отозвала у компании сертификат из-за низкого уровня безопасности рейсов. Нарушения обнаружили при проверках после крушения Ан-148 в феврале.
После аннулирования сертификата "Саратовских авиалиний" перевозку пассажиров, которые ранее приобрели билеты на рейсы авиакомпании, взяли на себя "Аэрофлот", S7, "Якутия", "Руслайн", "Ювт Аэро" и "ЮТэйр" и ряд других авиаперевозчиков.
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