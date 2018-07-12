"Саратовские авиалинии" не успевают вернуть деньги клиентам в срок

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" принесла пассажирами извинения за неудобства и сообщила, что не успевает вернуть им деньги в обозначенные сроки.

Как отмечается на сайте компании, претензии и заявления на возврат денег обрабатывают сотрудники в порядке очереди.

"Все обязательства выполняются. Объем обрабатываемых заявок колоссален. В обозначенные сроки не успеваем вернуть денежные средства", – говорится в сообщении перевозчика.

Ранее глава компании "Саратовские авиалинии", прекратившей полеты в мае, отозвал заявку на получение нового сертификата эксплуатанта.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты с 31 мая. Росавиация отозвала у компании сертификат из-за низкого уровня безопасности рейсов. Нарушения обнаружили при проверках после крушения Ан-148 в феврале.

После аннулирования сертификата "Саратовских авиалиний" перевозку пассажиров, которые ранее приобрели билеты на рейсы авиакомпании, взяли на себя "Аэрофлот", S7, "Якутия", "Руслайн", "Ювт Аэро" и "ЮТэйр" и ряд других авиаперевозчиков.