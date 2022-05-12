В ГД подготовят законопроект о психологическом здоровье мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Законопроект о психологическом здоровье мужчин подготовят в Госдуме. По этому вопросу организуют мониторинг, создадут рабочую группу, сообщил председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Парламентарий обратился к руководителю "Единой России" Владимиру Васильеву с просьбой оказать содействие и рассмотреть проект "по зеленому свету". Хубезов назвал инициативу важной и призвал обращать больше внимания вопросу психологического здоровья мужчин.
"Сопровождение психологического здоровья ребенка и уже до преклонного возраста также является очень важной задачей. Все мы понимаем, что в здоровом теле – здоровый дух, мы хотим сильных защитников, сильных мужчин", – цитирует политика Агентство "Москва".
Ранее главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Георгий Костюк рассказал, что горожане с психологическими трудностями после перенесенного коронавируса смогут пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва".
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