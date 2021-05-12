Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сильный ветер прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 12 мая. Об этом информирует сайт Гидрометцентра.
Уточняется, что в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.
"Желтый – погода потенциально опасна", – подтвердили в Гидрометцентре.
Там пояснили, что предупреждение будет действовать 12 мая с 9:00 до 21:00. По прогнозу метеорологов, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в среду в Москву придут дожди. За 12 мая в городе может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом до конца недели в столице ожидается еще 20–25 миллиметров осадков.
До этого в столичном метеобюрозаявляли, что май уже перевыполнил норму по осадкам. С 1 по 10 мая в столице выпало 112% месячной нормы, тогда как только 8 мая эта цифра составила 75%.
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