Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 12 мая. Об этом информирует сайт Гидрометцентра.

Уточняется, что в столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

"Желтый – погода потенциально опасна", – подтвердили в Гидрометцентре.

Там пояснили, что предупреждение будет действовать 12 мая с 9:00 до 21:00. По прогнозу метеорологов, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в среду в Москву придут дожди. За 12 мая в городе может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом до конца недели в столице ожидается еще 20–25 миллиметров осадков.

До этого в столичном метеобюрозаявляли, что май уже перевыполнил норму по осадкам. С 1 по 10 мая в столице выпало 112% месячной нормы, тогда как только 8 мая эта цифра составила 75%.