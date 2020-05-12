Гендиректор ВОЗ пообещал посетить Белоруссию после пандемии COVID-19

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Фото: AP/Jonathan Gibbons/Reaching the Last Mile Forum via AP Images
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус пообещал посетить Белоруссию после пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение он получил от президента республики Александра Лукашенко в ходе телефонного разговора, передает РИА Новости.
"Президент пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Тедрос Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в нашу страну после окончания пандемии", – говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Также в рамках беседы гендиректор ВОЗ попросил Лукашенко рассказать об обстановке в стране по коронавирусу, заявив, что организация готова оказать при необходимости поддержку.
Белорусский лидер в ответ на это рассказал о том, как работает система здравоохранения в стране, и отметил ряд стратегий в борьбе с COVID-19.
По окончании разговора Гебрейесус выразил Лукашенко благодарность за глубокую вовлеченность в процесс.
Ранее оценку ситуации с коронавирусом в Белоруссии дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Минск придерживаются разных методов в борьбе с инфекцией.
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