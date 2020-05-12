Гендиректор ВОЗ пообещал посетить Белоруссию после пандемии COVID-19

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус пообещал посетить Белоруссию после пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение он получил от президента республики Александра Лукашенко в ходе телефонного разговора, передает РИА Новости.

"Президент пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Тедрос Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в нашу страну после окончания пандемии", – говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Также в рамках беседы гендиректор ВОЗ попросил Лукашенко рассказать об обстановке в стране по коронавирусу, заявив, что организация готова оказать при необходимости поддержку.

Белорусский лидер в ответ на это рассказал о том, как работает система здравоохранения в стране, и отметил ряд стратегий в борьбе с COVID-19.

По окончании разговора Гебрейесус выразил Лукашенко благодарность за глубокую вовлеченность в процесс.

Ранее оценку ситуации с коронавирусом в Белоруссии дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Минск придерживаются разных методов в борьбе с инфекцией.