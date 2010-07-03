Теплая солнечная погода ожидается в столице в воскресенье

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во воскресенье, 12 мая.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 19 до 24 градусов. При этом будет дуть слабый ветер, отмечают синоптики.

Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов.

Ранее стало известно, что в Москве выпало более 70 процентов месячной нормы осадков за первые 10 дней мая.