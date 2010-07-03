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11 мая, 23:45

Облачная погода и кратковременные дожди ожидают москвичей 12 мая

общество погода

11 мая, 23:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 21- 23 градусов тепла в Москве в воскресенье, 12 мая. Ожидаются кратковременные дожди.

"Днем пасмурная погода, +21..23°, ветер слабый. Давление немного выше нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения", – говорится на портале "Метеоновости". Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

Ранее стало известно, что в Москве выпало более 70 процентов месячной нормы осадков за первые 10 дней мая. Средняя температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 13,7 градусов, что на 2,5 градуса выше нормы. Сильные дожди прошли 8 и 9 мая, когда в осадкомеры попало 13 мм и 10,3 мм соответственно.

Осадки ожидаются в начале новой недели.

"13 мая в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью +14..16 градусов, днем +17..19 градусов, ветер северный, умеренный. 14 мая – пасмурная погода, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +14..16 градусов, днем +17..19 градусов ", – указали синоптики.

Ранее горожан призвали быть внимательными из-за прогнозируемых метеоусловий. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и сторониться деревьев. Водителям стоит парковаться в предназначенных для этого местах и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

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